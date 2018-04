Governo do Rio mostra projeto da reforma do Maracanã

O governo estadual garante que o estádio será entregue completamente pronto até dezembro de 2012. Entre as mudanças mais drásticas está a total reconstrução do setor oeste - onde atualmente ficam as tribunas de honra e de imprensa, além das cadeiras especiais. Enquanto isso, as arquibancadas inferiores serão demolidas, com o intuito de melhorar a visibilidade do torcedor.

"A CBF e a Fifa têm seus prazos e vamos respeitá-los. Veremos até quando podemos ir com o estádio em funcionamento e já com algumas obras em andamento. Mas não está definida uma data para o fechamento completo. Os técnicos da empresa que vencer a licitação (prevista para o dia 15 de março) é que vão dizer", explicou Regis Fichtner, secretário da Casa Civil do Rio.