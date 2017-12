Governo equatoriano pede renovação de contrato de Suárez O governo do Equador sugeriu nesta terça-feira à Federação Equatoriana de Futebol (FEF) a renovação do contrato do técnico colombiano Fernando Suárez após seu bom desempenho à frente da seleção do país no Mundial de Alemanha. Em sua segunda participação em uma Copa do Mundo, o Equador chegou pela primeira vez às oitavas-de-final e foi eliminada pela Inglaterra no último domingo. Enrique Proaño, assessor da presidência, afirmou que todas as exigências de Suárez devem ser atendidas para que ele possa continuar no comando da seleção. "A Federação deve atender aos pedidos de Suárez para que ele possa continuar o bom trabalho que deve ser estendido às divisões de base", afirmou Proaño. Antes da Copa, Suárez declarou que seu contrato expiraria após a última partida do Equador no Mundial. Contudo, o colombiano ainda não anunciou seus novos planos e uma das opções seria justamente a renovação do contrato com a seleção do Equador. Após a eliminação diante da Inglaterra, quando o Equador sofreu apenas um gol, marcado por David Beckham, a seleção foi muito elogiada pela imprensa mundial por ter feito uma boa apresentação, apesar da derrota.