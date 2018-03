Governo garante que não cede às pressões Apesar de serem pegos de surpresa pela decisão dos cartolas de suspenderem o Campeonato Brasileiro, já há um consenso em Brasília: o governo federal não vai ceder. Seja no Ministério dos Esportes, seja entre os representantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a reação foi de indignação perante a atitude dos dirigentes. A reação do líder do governo na Câmara, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), traduz o sentimento. ?Trata-se de um absurdo?, afirmou. ?É uma decisão sem qualquer fundamento.? O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, classificou a decisão como ?unilateral? e ?precipitada?. Além disso, afirmou que não tinha conhecimento da reunião. ?Fiquei sabendo da notícia pela imprensa?, disse. Agnelo Queiroz preferiu não classificar a atitude dos clubes e da CBF como uma traição. ?Não quero nem acreditar que seja uma afronta?, observou o ministro, que, no entanto, manifestou estranheza com a medida tomada, uma vez que o Estatuto do Torcedor foi formulado com a participação de representantes dos clubes. ?Não há consistência nenhuma na alegação de que o problema seria a impossibilidade de obedecer às exigências de segurança. Há um prazo de seis meses para que a implantação das mudanças nas áreas de construção e tecnologia.?