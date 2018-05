Governo japonês manifesta apoio a candidatura por Copa

O governo japonês comprometeu-se a dar assistência em questões de segurança, transporte e turismo. Entretanto, o primeiro-ministro não comprometeu-se a ajudar financeiramente o comitê de candidatura.

O Japão disputa o direito de organizar a Copa do Mundo de 2018 com Austrália, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e as candidaturas conjuntas de Espanha/Portugal e Bélgica/Holanda. Para a Copa de 2022, a concorrência é ainda maior, com as presenças de todos os candidatos a 2018, mais Indonésia, Catar e Coreia do Sul.

O Japão já recebeu a Copa do Mundo uma vez, em 2002, quando organizou o evento em conjunto com a Coreia do Sul. A Fifa decidirá a sede dos Mundiais de 2018 e 2022 em um mesmo evento, marcado para dezembro do próximo ano.