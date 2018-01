Governo pode indenizar jogador baleado O governo da província de Mendonza, na Argentina, admite a possibilidade de indenizar o zagueiro Carlos Azcurra, de 28 anos, que no domingo passado teve o pulmão perfurado por uma bala de borracha disparada por um soldado, durante a partida de sua equipe, o San Martin, contra o Godoy Cruz, pela 2ª divisão do futebol argentino. O governador do Estado, Julio Cobos, estuda, inclusive, oferecer um cargo público ao atleta, caso ele seja obrigado a interromper a carreira em conseqüência do acidente. O governador admite ainda pagar todas as despesas com hospitais e tratamentos em clínicas de reabilitação que o jogador venha a fazer. O quadro clínico do zagueiro tem apresentado melhora e se a evolução continuar no ritmo atual, provavelmente na segunda-feira poderá ser transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto normal. Carlos Azcurra foi atingido por um disparo feito a menos de um metro de distância pelo soldado Marcial Maldonado durante uma discusão entre policiais e jogadores ainda no gramado. O jogador teve o pulmão perfurado e parte do fígado foi danificado. Ele foi submetido a uma operação de emergência ainda no domingo e desde então respira com a ajuda de aparelhos. Maldonado, de 43 anos, foi detido e suspenso preventivamente da corporação. Ele já pediu desculpas formais à família do jogador alegando que o disparo foi acidental. Mesmo assim poderá ser julgado por homicídio.