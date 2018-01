Governo pressiona e futebol vai ao Pan A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não resistiu às pressões do Governo Federal e vai deixar a seleção masculina participar dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. O presidente em exercício da entidade Nabi Abi Chedid informou hoje que a nova decisão foi motivada por apelos feitos pelo ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, pelo senador Eduardo Suplicy e pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). "Decidimos participar, mas sem prejudicar os clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro", informou Chedid. No início do mês, em fax assinado pelo secretário-geral Marco Antonio Teixeira, a entidade informou ao COB que não iria à competição continental, porque as condições de infra-estrutura apresentadas por São Domingos não eram satisfatórias e os clubes brasileiros seriam prejudicados, caso perdessem seus jogadores durante o Nacional. O coordenador das seleções de base, o ex-jogador Branco, explicou que a ida ao Pan-Americano dará uma oportunidade para o surgimento de novos jogadores, a exemplo do que está acontecendo com o time principal para a disputa da Copa das Confederações. Vários atletas que não vinham sendo aproveitados pelo técnico Valinhos poderão figurar entre os convocados. Viagem - A seleção sub-20, que estava treinando na Granja Comary, em Teresópolis, viaja amanhã para Santa Catarina, onde enfrenta o time de juniores do Avaí, quinta-feira, em Florianópolis. No dia 22, a seleção atua contra o time principal do Atlético-PR, em Curitiba. Os amistosos tem por objetivo preparar o time para a disputa do Mundial dos Emirados Árabes, entre 17 de novembro e 19 de dezembro.