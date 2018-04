Governo publica MP do refinanciamento das dívidas dos clubes

O governo federal publicou nesta sexta-feira no Diário Oficial da União a Medida Provisória 671, que institui o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro e dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das entidades desportivas profissionais. Assinada na quinta pela presidente Dilma Rousseff em solenidade no Palácio do Planalto, a MP permite o refinanciamento da dívida dos clubes com a União em até 240 meses, mas, em contrapartida, os clubes terão de cumprir regras de governança e de responsabilidade fiscal e trabalhista.

A MP prevê um período de transição de 36 meses, nos quais o pagamento será atrelado à receita dos clubes. Segundo afirmou Dilma em seu discurso, a vinculação varia de 2% a 6% da receita bruta. O restante da dívida será pago em 120 ou 240 meses, à escolha da entidade desportiva. Para a presidente, o "futuro" do futebol brasileiro depende da aprovação dessa medida. Segundo o governo, a dívida dos clubes de futebol com a União é de R$ 3,5 bilhões a 3,8 bilhões, aproximadamente.