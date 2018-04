Governo recorre de liminar que cancela jogo do Brasil no Maracanã

RIO - O governo do Rio informou no fim da tarde desta quinta-feira que já recorreu da decisão da juíza que responde pelo plantão judiciário na 13ª Vara de Fazenda do Rio, Adriana Costa dos Santos. Ela suspendeu o jogo entre Brasil e Inglaterra, no Maracanã, alegando que o Estado não oferece condições de segurança para o amistoso marcado para domingo. "Todos os requisitos de segurança para o amistoso entre Brasil e Inglaterra foram cumpridos e, por uma falha burocrática, o laudo da PM que comprova o cumprimento das regras de segurança no Maracanã não havia sido entregue à Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro)", informou em nota, a assessoria de imprensa do governo do Rio. "O laudo será encaminhado com o recurso do Estado ao plantão judiciário", completa o texto.

O pedido para o cancelamento do jogo foi feito pelo Ministério Público, que, em ação civil pública, solicita que a partida seja suspensa para "garantir a segurança" até que sejam apresentados laudos técnicos que comprovem que o Estádio do Maracanã está em condições de sediar jogos e eventos.

De acordo com a juíza, as pendências deveriam ser sanadas até a véspera da partida. "Ocorre que até o presente momento não se tem notícia de que as restrições foram sanadas ou ainda se teve acesso aos demais laudos, indispensáveis, para a verificação da viabilidade de inauguração com a segurança que se espera", escreveu a juíza. "Sendo assim, diante da desídia dos responsáveis, no caso, os réus, não há como permitir que o estádio seja reinaugurado sem a comprovação de que está em condições satisfatórias de segurança e higiene."

O diretor jurídico da CBF, Carlos Eugênio Lopes, prometeu cassar a liminar. Ele afirmou que todos os laudos necessários para a realização da partida já foram emitidos e, inclusive, garantiu que os enviou para a juíza. A intenção é mostrar que não há fundamento na decisão de suspender o amistoso. O jogo serviria de preparação para o time de Felipão, que no próximo dia 15 começa sua participação na Copa das Confederações.

Já o Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo afirmou que fará uma operação de testes no Maracanã. A entidade, no entanto, garantiu que ainda não foi informada da decisão da juíza e que só vai se manifestar oficialmente quando isso acontecer.