Govou é chamado pela França para substituir Cissé O atacante Sidney Govou, do Lyon, foi convocado nesta quinta-feira pelo técnico Raymond Domenech, da França, para substituir Djibril Cissé, do Liverpool, que fraturou a perna direita no amistoso de quarta-feira contra a China, em Saint-Étienne. O jogador se junta à equipe no início da tarde (horário de Brasília) para a viagem até a Alemanha. Govou já disputou 19 partidas pela seleção, com 3 gols marcados. Em 2004, ele foi convocado para a Eurocopa também de última hora, para o lugar de Giuly, do Barcelona, que também se contundiu. O próprio Giuly e o veterano Anelka, do Fenerbahce, eram outras opções de Domenech, mas estavam menos cotados depois que deram declarações públicas criticando o treinador por deixá-los de fora do Mundial. O novo camisa 9 da seleção francesa foi revelado no Lyon e participou de toda a campanha do pentacampeonato francês, ao lado dos brasileiros Juninho Pernambucano e Caçapa - Cris e Fred se juntaram à equipe depois de 2001. Na última temporada, ele disputou 47 partidas pela equipe e marcou 8 gols. Pela seleção, no entanto, sua última partida foi em novembro, na vitória por 3 a 2 sobre a Costa Rica. Nas Eliminatórias, disputou quatro partidas e não marcou nenhum gol.