GP2: Carros da iSport dominam dia de testes em Barcelona Os dois carros da equipe iSport International foram os mais rápidos nesta sexta-feira, no segundo dia de testes da GP2 em Barcelona. O austríaco Andreas Zuber foi o mais rápido do dia, seguido de seu companheiro, o alemão Timo Glock. Lucas di Grassi foi o melhor brasileiro do dia, levando sua ART à terceira posição, seguido por Antonio Pizzonia, que na quinta-feira havia sido o mais veloz do primeiro dia de testes. "Eles estão um pouquinho à frente das demais, mas é pouca coisa e acredito que essa diferença ainda pode desaparecer antes da primeira corrida", afirmou Xandinho Negrão, que corre pela Minardi Piquet Sports e marcou o 16.º tempo do dia. "Fiquei um pouco chateado, mas o resultado não é o mais importante. O ponto a ser destacado é que o carro está muito bom, principalmente com pneus gastos e na configuração de corrida." Bruno Senna, que havia sido o 20.º colocado na quinta, desta vez marcou o 10.º melhor tempo, no mesmo segundo dos pilotos mais velozes. "O carro estava muito bom. Consegui realizar a simulação de corrida, treinar pit stops e completar nosso programa", festejou o sobrinho do tricampeão mundial Ayrton Senna, morto em 1994. "Estou cansado, mas alegre de constatar que estamos avançando." A GP2 começa no dia 14 de abril, no Bahrein, preliminar da corrida de Fórmula 1, e antes fará uma série de testes, na semana que vem, com dois dias de duração, em Paul Ricard, na França. Os melhores tempos desta sexta-feira: 1.º - Andreas Zuber (AUT/iSport), 1min27s024; 2.º - Timo Glock (ALE/iSport), 1min27s203; 3.º - Lucas di Grassi (BRA/ART), 1min27s207; 4.º - Antonio Pizzonia (BRA/FMS), 1min27s251; 5.º - Nicolas Lapierre (FRA/DAMS), 1min27s402; 6.º - Kazuki Nakajima (JAP/DAMS), 1min27s426; 7.º - Giorgio Pantano (ITA/Campos GP), 1min27s536; 8.º - Mike Conway (ING/Super Nova), 1min27s647; 9.º - Michael Ammermuller (ALE/ART), 1min27s702; 10.º - Bruno Senna (BRA/Arden), 1min27s714; 11.º - Borja Garcia (ESP/Durango), 1min27s739; 12.º - Luca Filippi (ITA/Super Nova), 1min27s827; 13.º - Pastor Maldonado (VEN/Trident), 1min28s106; 14.º - Karun Chandhok (IND/Durango), 1min28s130; 15.º - Adrian Zaugg (AFSArden), 1min28s191; 16.º Xandinho Negrão (BRA/Minardi Piquet), 1min28s194; 17.º - Javier Villa (ESP/Racing Engineering), 1min28s200; 18.º - Sakon Yamamoto (JAP/BCN), 1min28s246; 19.º - Andy Soucek (AUT/DPR), 1min28s254; 20.º - Christian Bakkerud (DIN/DPR), 1min28s262; 21.º - Roldan Rodriguez (ESP/Minardi Piquet), 1min28s346; 22.º - Ricardo Risatti (ARG/BCN), 1min28s450; 23.º - Sergio Jimenez (BRA/Racing Engineering), 1min28s474; 24.º - Kohei Hirate (JAP/Trident), 1min28s716; 25.º - Jason Tahinci (TUR/FMS), 1min29s015; 26.º - Vitaly Petrov (RUS/Campos GP), 1min29s350.