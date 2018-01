Grades do Estádio de Nuremberg são reforçadas para a Copa O prefeito de Nuremberg, Horst Förther, revelou nesta quarta-feira que foram gastos cerca de 168 mil euros para a reforma das grades de segurança do Estádio de Nuremberg, que abrigará cinco partidas da Copa do Mundo da Alemanha. A reforma foi necessária porque algumas aberturas apareceram nas grades durante a partida entre Nuremberg e Dresde, pela Copa da Alemanha. Segundo os organizadores, as aberturas surgiram por causa dos torcedores, que forçaram as grades para comemorar a vitória da equipe local. Para ser um dos 12 estádios do Mundial, foram gastos 56 milhões de euros em Nuremberg. Outros campos também apresentaram problemas para a Copa. O Allianz Arena, de Munique, precisou de uma reforma no gramado que ficou destruído por causa do rigoroso inverno na Europa. O Estádio de Hamburgo foi outro que também precisou trocar o gramado. Mas o problema não foi o frio e sim um jogo de futebol americano realizado no final de março. Já o Estádio de Frankfurt passou por dois problemas. O primeiro foi na final da Copa das Confederações do ano passado, entre Brasil e Argentina, quando o teto não resistiu à chuva e uma grande quantidade de água caiu no campo. O outro foi no mês passado, quando parte da cobertura desabou e atingiu a arquibancada.