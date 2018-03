Grafite à vontade no Palestra Itália Grafite quer fazer uma festa, nesta quarta-feira, no Parque Antártica. O atacante garante que vai se sentir em casa no campo do adversário. "A casa é deles, mas eu vou abrir a porta da geladeira e também fazer xixi de porta aberta. Isso para não falar coisa pior", disse o atacante tricolor. Uma declaração que não deixará os palmeirenses muito contentes... "Você vai deitar e rolar no Parque?", foi a provocação seguinte. "Não dá para afirmar isso, mas se a gente mantiver uma pressão desde o começo do jogo, pode sair de lá com a vitória. A lógica indica que a vaga só vai ser decidida no segundo jogo, mas tudo pode acontecer. Quem apostaria em uma vitória por 5 a 1 contra o Corinthians?" Quem deve ter preocupação com o Parque Antártica, segundo Grafite, são os torcedores do São Paulo. "Eles vão ter só dois mil ingressos e em um lugar ruim. Isso atrapalha, mas para nós, não. Temos de jogar bem em qualquer lugar. A única preocupação é que o Autuori pede sempre um bom trabalho de aproximação, com poucos erros de passe. O gramado do Parque é menor que o do Morumbi, não sei se isso vai ser possível." Grafite mostrou-se preocupado com as convocações de Diego Tardelli, Edcarlos e Fábio Santos para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Mundial na Holanda, de 10 de junho a 2 de julho. "O Edcarlos é titular e os outros dois podem jogar a qualquer hora. Nós vamos ficar muito desfalcados na Libertadores e no Brasileiro. Tem o Davi, que veio do Paulista de Jundiaí. Ele é bom, mas não sei se vai ser inscrito." O São Paulo não aceita ceder os quatro jogadores - o goleiro Bruno, que não treina com os profissionais também foi chamado - e vai recorrer à CBF. "Precisamos ter uma conversa para resolver isso. Estamos em duas competições, não podemos ser prejudicados", diz Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol. Os jogadores têm apresentação marcada para 23 de maio, o que os tiraria do segundo jogo decisivo contra o Palmeiras. "Essa é uma conversa menor. Não há dúvidas de que eles não se apresentarão antes desse jogo. Queremos é ter uma conversa maior para ceder menos jogadores", diz Marco Aurélio. A idéia é ceder Bruno e mais um jogador apenas. Diego Tardelli quer ir. Ele não reluta. "Meu sonho sempre foi participar de um Mundial. Libertadores também é bom, mas o Mundial é demais. Além do mais, tem outros atacantes aí. E outros serão contratados", diz, referindo-se a França e Roger, da Ponte. Tanta vontade de disputar o Mundial tem uma razão. "É uma vitrine importante para nós. Todo mundo sonha com a Europa. Eu gostaria de ir mais tarde, mas se aparecer uma chance agora..."