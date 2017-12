Grafite acaba com as esperanças do Santos O atacante Grafite, o homem que fez o primeiro gol do Goiás e acabou com todas as possibilidades do Santos, há três anos vendia sacos de lixo no interior de São Paulo. "Eu vendia de 10 a 15 pacotes por dia", diz o atacante que já passou pelo Grêmio, mas conseguiu ser proprietário de seu passe porque o time gaúcho não pagou salários. "No começo as coisas foram muito difíceis, andava quilômetros para ganhar até R$ 150 por semana", relembra. "Trabalhei na região de Campinas e Piraci entre os 15 anos e os 21 anos vendendo os sacos de lixo mas agora as coisas são diferentes", comenta. Autor de 12 gols em 18 partidas, Grafite está sendo pretendido por várias equipes, inclusive pelo Santos, o Inter (RS) e o Shimizu. Mas, poderá fechar a renovação com o Goiás, esta semana, com salários de R$ 50 mil, segundo informações extra-oficiais. Jogador de futebol soçáite, ele começou a jogar, aos 21 anos de idade no Esporte Clube Campo Limpo Paulista. Preterido pela Ponte Preta, foi para a Matoense, depois a Ferroviária de Araraquara. "A partir daí a minha vida mudou", diz ele. Pai de Maria Cecília, 3 meses, e de Ana Carolina, de cinco anos, Grafite diz que ao contrário da maioria dos jogadores ele não tem "obsessão" pela Seleção Brasileira. "O sonho de todo jogador é jogar na Seleção", disse ele. "Mas eu acredito que, se tiver de acontecer vai acontecer e tudo bem", diz.