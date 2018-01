Grafite anima médicos, Fabão preocupa Grafite vai levar de 45 a 50 dias para voltar a treinar com bola. Mesmo assim, a equipe que acompanha a recuperação da cirurgia no joelho direito do atacante está otimista. A cada dia, aumentam as chances de ele disputar o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. Grafite já corre na esteira, e a previsão é de que retome treinamentos no campo até o início de novembro. O goleador rompeu os ligamentos do joelho contra o Palmeiras, na Copa Libertadores, e a expectativa inicial era a de que estaria liberado apenas no começo de 2006. ?Tratei de vários jogadores no São Paulo que se recuperaram antes do tempo previsto?, disse o médico José Sanchez. ?Estamos animados.? Já Fabão não tem previsão para voltar ao time. Ele continua em tratamento da lesão no nervo do calcanhar direito, que o mantém fora da equipe desde o clássico contra o Corinthians. ?Não é caso de cirurgia, mas as dores incomodam muito?, informou o doutor Sanchez.