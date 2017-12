Grafite deve reforçar o São Paulo O atacante Grafite, que marcou 12 gols no Brasileiro, assinou um pré-contrato com o São Paulo na sexta-feira à noite e espera apenas terminar seu vínculo com o Goiás no dia 31 para ser apresentado como novo jogador do clube. Grafite foi uma das indicações de Cuca, que será apresentado no dia 18, às 10h, como treinador do São Paulo. Junto com o novo técnico, chegará o zagueiro Rodrigo, que pertencia à Ponte Preta e ganhou o passe por falta de pagamento de salários. Há outros negócios do São Paulo praticamente fechados. "Só não confirmamos a contratação ainda porque esses jogadores têm contrato com seus times até o dia 31 e outros times podem atravessar as negociações", diz Juvenal Juvêncio, diretor de futebol do clube do Morumbi. O dirigente se refere a Vélber, meia do Paysandu que marcou 14 gols no Brasileiro, além do zagueiro Fabão, do Goiás. Quanto ao meia Danilo, também do Goiás, Juvenal Juvêncio já fala dele como jogador do São Paulo: "É inteligente, tem passadas largas, bom nível cultural. Pode ser uma estrela no São Paulo." O clube espera para segunda-feira a definição da briga judicial entre Cicinho e o Atlético-MG. Se o jogador conseguir o passe, será procurado pelo São Paulo, que o disputará com o Santos. Júlio Santos, Aílton, Gallo e Marco Antônio serão emprestados.