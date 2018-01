Grafite é o novo problema de Parreira Convocado para substituir Ronaldo, o atacante Grafite deve ser cortado da seleção brasileira nesta quinta-feira. Durante o jogo do São Paulo contra o Tigres, nesta quarta à noite, no Morumbi, pela Libertadores, ele sentiu uma contusão no joelho direito e deixou o gramado ainda no primeiro tempo. A diretoria do São Paulo já entrou em contato com os médicos da seleção brasileira e informou que Grafite não terá condições de jogar nas duas próximas partidas das Eliminatórias: domingo, contra o Paraguai, em Porto Alegre, e na outra quarta, com a Argentina, em Buenos Aires. Com isso, Parreira deve anunciar seu corte e convocar outro jogador nesta quinta-feira. Grafite não é o primeiro problema de Parreira para essa rodada das Eliminatórias e, na seqüência, para a Copa das Confederações, que começa dia 15, na Alemanha. Antes, Parreira já tinha perdido Ronaldo, que pediu dispensa da Copa das Confederações e foi cortado também dos jogos das Eliminatórias. Além disso, o meia Alex, contundido, nem se apresentou em Teresópolis e o zagueiro Luisão, outro que sentiu lesão, é desfalque contra Paraguai e Argentina - Júlio Baptista e Anderson foram convocados para os seus lugares.