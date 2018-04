Grafite escapa de punição no Tribunal O atacante Grafite, do São Paulo, foi absolvido nesta segunda em julgamento da 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no centro do Rio. Ele recebeu cartão vermelho por falta desleal, na partida contra o Coritiba, disputada em 1º de setembro, pelo Campeonato Brasileiro, mas estava denunciado no Artigo 253 - praticar agressão física - do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Por dois votos contra um, Grafite, que é reincidente, se livrou de uma suspensão entre 120 e 240 dias. O resultado deve servir como alerta a Grafite, ainda mais se levar em conta as palavras do presidente da 1ª Comissão Disciplinar. "Esse rapaz tem péssimos antecedentes, tem de se cuidar", disse Vanderley Rebello. O advogado do São Paulo, José Carlos Ferreira Alves, montou a defesa baseado num vídeo e em falhas do texto da súmula.