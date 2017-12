Grafite está na mira do Sporting Nesta terça-feira, antes do embarque do Sporting para a Geórgia, onde na quinta enfrenta o Dínamo Tbilisi, pela Copa Uefa, o administrador do clube português, Paulo de Andrade, disse que está atrás de reforços para a reabertura do mercado, no fim do ano. E o atacante Grafite, do São Paulo, é um dos nomes pretendidos. A recomendação do jogador, artilheiro do São Paulo no Brasileiro com 14 gols, vem do amigo Tinga, volante do Sporting. "Não estou sabendo de nada, até porque pergunto sobre propostas e meu empresário (Gustavo Feijó) manda eu jogar bola, fazer gols", revelou Grafite. "Mas o Tinga me diz que é um bom lugar para se morar, um clube de boa estrutura", contou, sobre conversas com o ex-companheiro de Grêmio. Grafite aumentaria a legião de brasileiros no Sporting. Além de Tinga, o clube conta com Rogério, Fábio Rochemback e Liedson. "Se a proposta for boa vou estudá-la com carinho", avisou o atacante do São Paulo. Apesar do sonho de jogar na Europa, uma classificação do São Paulo para a Copa Libertadores de 2005 poderia mudar o rumo do atacante. "A Libertadores é uma obrigação, uma dívida que temos com o torcedor e se classificarmos diria que a chance de ficar é de 100%", exagerou Grafite. Seu contrato vai até dezembro de 2006.