Grafite: Estou voltando à velha forma No São Paulo, agora é assim: quando Diego Tardelli não funciona, Grafite dá conta do recado. "Falavam mal dele, mas hoje o negrão saiu sob aplausos", brincou o técnico Emerson Leão sobre Grafite, autor de três gols na vitória deste sábado sobre o Atlético Sorocaba, no Morumbi. Já Diego Tardelli, artilheiro do Paulistão com seis gols, passou em branco. "Não foi meu dia. Foi dia do Grafite". Para o são-paulino em geral, porém, pouca importa quem faz os gols. "Os dois estão dando conta do recado", diz Leão, que fez questão de ressaltar que nunca havia perdido a confiança em Grafite, mesmo após o começo de temporada fraco do atacante. Foram cinco jogos sem marcar. Aos poucos, readquirindo a melhor forma física, Grafite vai voltando a mostrar o futebol que conquistou a torcida no final do ano passado. Quarta-feira, já havia desencantado contra o São Caetano. E com os três de hoje, chegou a cinco no Paulistão. "Estou voltando à velha forma", disse Grafite. Enquanto isso, Luizão segue sentadinho no banco. "Estou aqui para somar. O Grafite e o Tardelli estão em excelente fase", reconhece o veterano, conformado com a reserva. A boa atuação de Grafite teve de ser abreviada porque ele, assim como Josué, estava pendurado com dois cartões amarelos. Para não correr o risco de perdê-los para o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, Leão substituiu os dois na metade do segundo tempo, quando o jogo já estava liquidado em 4 a 1. Essas substituições, porém, frustraram bastante os torcedores, que queriam a entrada de Falcão. Desde o primeiro minuto do segundo tempo o ex-jogador de futsal teve seu nome gritado pela torcida. "Isso não é novidade. Entendo a ansiedade da torcida de ver o Falcão em ação. Muitos que estão pedindo o Falcão nunca o viram em ação. Mas eu vejo. Eu treino o Falcão. E não tenho pressa nenhuma para colocá-lo para jogar", disse Leão. A maior preocupação do técnico não é com Falcão, mas com Danilo, o atual titular. O jogador foi muito vaiado pela torcida. "Mas continua tendo a confiança do treinado. Ele tem crédito comigo", disse Leão, que será julgado segunda-feira pelo TJD e pode pegar até 720 dias de suspensão por ter criticado o árbitro Sálvio Spínola na imprensa.