Grafite faz 2 e São Paulo derruba Juventus Quem esperava por Luís Fabiano, viu a boa atuação de Grafite, autor dos dois gols da vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Juventus, neste domingo, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O resultado ratificou a melhor campanha da equipe do Morumbi na primeira fase do Campeonato Paulista. "Felizmente, estava numa tarde feliz e pude ajudar o time a conseguir a vitória", comentou o atacante, que chegou aos seis gols na competição. O São Paulo entrou em campo já classificado e terminou em primeiro lugar do grupo 1, com 25 pontos em 9 jogos e ainda detém a marca de 4º melhor ataque, com 21 gols, e a melhor defesa, com apenas 5 gols sofridos. Para o Juventus, a derrota significou o rebaixamento para a segunda divisão - ficou em último lugar da chave, com 6 pontos. Apesar de ser o principal interessado no jogo, o Juventus levou grande perigo ao gol do São Paulo no primeiro tempo: chutou apenas duas vezes, com Itabuna e Daniel, para fáceis defesas de Rogério Ceni. Aos 21 minutos, o time da Mooca ainda perdeu o goleiro Williams, com torção no tornozelo esquerdo - Fernando entrou em seu lugar. Mesmo atuando melhor que o adversário, o ataque do São Paulo demorou para se encontrar. Luís Fabiano, bem marcado, esteve longe das boas atuações dos outros jogos. O São Paulo só desencantou aos 31 minutos. Jean cruzou da esquerda, mas Marquinhos bateu em cima de Fernando. Na sobra, Grafite tocou de cabeça e abriu o placar. Ofensiva, a equipe do técnico Cuca continuou pressionando e ampliou a vantagem 11 minutos depois, em uma jogada ensaiada. Souza cobrou escanteio, Marquinhos desviou para Rodrigo, que tocou de cabeça para Grafite. Novamente de cabeça, o atacante marcou seu segundo gol na partida. Em desvantagem, o Juventus voltou muito mais motivado para a etapa complementar. No primeiro bom ataque, aos 12 minutos, após tabelar com Valdo na entrada da área, Terrão surpreendeu Rogério Ceni e chutou, diminuindo o marcador. Enquanto o São Paulo caiu de produção e demonstrou pouco interesse no restante da partida, o técnico Roberto Brida arriscou, colocando em campo mais dois atacantes - Elisandro e Joílson - para tentar o empate e até virar o placar. Valdo chegou a marcar o segundo, aos 20, mas a arbitragem anulou o gol, assinalando impedimento. Aos 41, Luís Fabiano ainda tentou marcar o seu: escapou da marcação pela esquerda, mas Fernando defendeu. No rebote, Diego Tardelli tocou mal e o goleiro do Juventus defendeu com facilidade. A torcida do São Paulo vibrou com o gol da Portuguesa Santista na vitória sobre o Corinthians, mas saiu do estádio duplamente decepcionada: seu time não jogou bem e os corintianos se salvaram do rebaixamento, graças à vitória são-paulina. O próximo adversário do São Paulo, nas quartas-de-final do Paulistão, será o São Caetano, em jogo marcado para o Morumbi.