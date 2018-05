Grafite faz, mas Wolfsburg perde para o Borussia Dortmund

Nem o gol marcado pelo brasileiro Grafite foi capaz de salvar o Wolfsburg de mais uma derrota no Campeonato Alemão. Atual campeão, o time recebeu o Borussia Dortmund neste domingo e perdeu por 3 a 1, em jogo válido pela 16.ª rodada. O resultado deixou a equipe ainda mais longe dos líderes, enquanto o Borussia já aparece perto dos primeiros colocados.

Depois da surpreendente campanha vitoriosa da temporada passada, o Wolfsburg é apenas o nono colocado do Alemão, com 23 pontos. O líder Bayer Leverkusen já está distante, somando 32 pontos. Já o Borussia chegou a 27 pontos com a vitória fora de casa, ocupando a sexta posição.

Para arrancar o resultado positivo em Wolfsburgo, o time de Dortmund fez 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Ainda antes dos dez minutos, o argentino Lucas Barrios marcou os dois primeiros gols dos visitantes. O terceiro do Borussia saiu aos 37, com Owomoyela. Na segunda etapa, Grafite chegou a descontar logo aos nove minutos, mas os anfitriões não tiveram forças para buscar a reação.

Ainda neste domingo pelo Alemão, o Stuttgart seguiu em má fase na competição. Lutando para se afastar da zona de rebaixamento, a equipe foi a Mainz e vencia o time da cidade até os acréscimos, quando o time da casa conseguiu o empate por 1 a 1. Graças ao resultado, o Mainz está em oitavo, com 24 pontos.