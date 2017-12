Grafite faz seu gol mais "saboroso" Foi o 25º gol em 60 jogos no clube. E nenhum deles foi comemorado como este 15º que Grafite fez no Campeonato Brasileiro. Depois de salvar o São Paulo a 11 minutos do final, corredu para a torcida e foi beijar o escudo do clube. O motivo? "Este gol pode ter garantido a nossa ida para a Libertadores e além disso podemos continuar sonhando com o título", argumentou. Mas havia mais motivos para tanta festa. "Nós reagimos um pouco no segundo tempo, mas não jogamos como nos últimos jogos. Ficamos devendo e a torcida estava cobrando. Tinha mesmo de extravasar." Rogério Ceni concorda que faltou futebol para justificar os três pontos. "Não ganhamos na técnica. Foi uma vitória da força física. Nós temos jogadores altos e fortes e conseguimos vencer por causa disso. Foi muito importante." O goleiro não gostou quando alguém falou que a vitória caiu do céu. "Só aceitaria isso se a gente não tivesse trabalhado. Foi a vitória da disposição e da fibra. O gol mostrou isso. Rebatemos desde a defesa e o Grafite ganhou deles no alto e conseguiu marcar." Agora, uma semana de trabalho, promete Grafite. "Vamos ter uma semana de preparação para enfrentarmos o Vitória no domingo. Não vamos perder tempo." Para Leão, foi a vitória do time que jogou com simplicidade. "O Grafite, com muita raça, resolveu o jogo para o São Paulo. Infelizmente o Danilo sentiu dores no começo do jogo e isso atrapalhou." Nem tudo foi calmo no São Paulo. Na saída de campo, Júnior reclamou da substituição. "Parece rotina. Se eu jogo bem ou mal, acabo substituído. Não gostei mesmo." Leão deu o troco. "Aqui, quem decide sou eu. A rotina é sair mesmo, não interessa se é o Júnior ou outro. Ele veio para decidir e ainda estamos esperando essa resposta dele. Quem não gosta de sair, tem de mostrar motivos para continuar.Resolvemos isso entre nós." Para o jogo contra o Vitória, o São Paulo terá desfalques. Fabão e Alê levaram o terceiro cartão amarelo. Devem ser substituídos por Edcarlos e César Sampaio. Souza também fica fora. Ele levou cartão vermelho. Foi a primeira expulsão do São Paulo nos últimos sete jogos. A última havia sido de Fabão contra o Santos, pela Copa Sul-Americana, em 20 de outubro, após uma briga com Avalos. Agora, o time tem Rogério Ceni, Danilo, César Sampaio, Jean e Roger pendurados.