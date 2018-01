Grafite fora do futebol por seis meses O atacante Grafite, do São Paulo, ficará seis meses fora do futebol. Esse é o período de recuperação previsto pelos médicos após a operação realizada nesta terça-feira no Hospital do Coração. O São Paulo só poderá contar com ele novamente em 2006. O jogador iria fazer a recuperação do compartimento lateral do joelho direito, lesionado durante a partida contra o Palmeiras, no dia 8 de maio, pela Libertadores, mas a situação era mais grave. Os médicos René Abdalla e Marco Aurélio Cunha diagnosticaram uma insuficiência do ligamento cruzado anterior, que foi tratado na mesma operação. Contratado no início de 2004, Grafite vivia seu melhor momento no futebol. Fez 12 gols na temporada e foi convocado para a Seleção Brasileira, que enfrenta nesta quarta a Argentina, em Buenos Aires. A contusão o tirou do jogo e do futebol em 2005.