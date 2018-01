Grafite já corre nos campos do CCT A volta do atacante Grafite aos treinos do São Paulo foi motivo de alegria para o elenco. Grafite ainda faz fisioterapia. Ele operou o joelho direito, mas já começou a correr nos campos do CCT da Barra Funda. Há uma esperança de que ele volte a jogar em novembro, credenciando-se para formar a dupla de ataque com Amoroso no Mundial Interclubes, do Japão, a partir de 14 de dezembro.