Grafite joga empolgado pelo casamento Grafite tem um motivo a mais para correr com vontade no jogo desta quarat-feira, contra o Guarani, em Campinas. Desde segunda-feira ele tornou-se um homem casado também na Igreja. "Em 2001, passei a morar com a Grace. Em 2003, a gente casou no civil. E agora oficializamos também na Igreja. Faço tudo de dois em dois anos. Tomara que eu não me separe daqui a dois anos", disse o atacante do São Paulo. O tal espírito coletivo exigido pelo técnico Emerson Leão, com todos os jogadores cada vez mais unidos, atrapalhou Grafite. "Não teve jeito. Casei com a Grace e vou passar a lua-de-mel com o Souza. Mas é um sacrifício que vale a pena nessa hora do campeonato", revelou. Autor de seis gols no Paulista e outros três na Libertadores, Grafite é o segundo artilheiro do time na temporada, atrás de Diego Tardelli - que tem um na Libertadores e 10 no Paulistão. "Marcamos 49 gols no ano, em 16 jogos. É uma boa média. Não importa quem será o artilheiro. O sonho mesmo é ser campeão", avisou Grafite.