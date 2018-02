Grafite luta para ir ao Mundial A lista do São Paulo para o Mundial de Clubes será composta por Grafite e mais 23 jogadores. Ou, se sua recuperação física continuar correndo bem, como até agora, essa lista terá o atacante e mais 22. Grafite, que sofreu a grave lesão no primeiro jogo contra o Palmeiras válido pela Copa Libertadores da América, foi operado dos ligamentos cruzados do joelho direito em 10 de julho. E estará no Japão, com certeza: para jogar ou torcer. O técnico Paulo Autuori diz: ?Espero que esteja pronto para jogar. É um jogador muito bom e um grande reforço para o nosso time.? Ainda na primeira quinzena de novembro, provavelmente na próxima semana, Grafite voltará aos treinos com bola. É um indicativo de que sua recuperação vai muito bem. ?A idéia inicial era de que eu voltasse a jogar apenas em janeiro, mas sempre apostei em um tempo menor de recuperação?, explicou o atacante. Como tem conseguido antecipar o processo da volta de Grafite, a comissão técnica do São Paulo espera poder escalá-lo nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro ?contra o Fortaleza, em 27 de novembro, e com o Atlético-PR, no dia 4 de dezembro. Marco Aurélio Cunha, médico e superintendente de futebol do clube, acredita ser muito grande a possibilidade da volta do jogador. ?Tudo está indo muito bem, mas sempre pode acontecer alguma coisa quando ele voltar a treinar. Aí, a volta teria de ser adiada.?