Grafite luta para se recuperar a tempo Nesta segunda-feira, Grafite reencontra-se com um grande sonho: disputar o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa. Ele se integra aos titulares que haviam sido poupados pelo técnico Paulo Autuori e inicia a preparação de um mês - o São Paulo estréia dia 14 de dezembro no torneio do Japão -, que dirá se ele tem ou não condição física de jogar. A comissão técnica e o jogador mostram otimismo, mas, mesmo assim, a diretoria do São Paulo preferiu contratar Aloísio, do Atlético-PR, por precaução. ?Nós estamos muito satisfeitos com a sua recuperação. Ele se esforçou e começa a trabalhar agora para o Mundial. Não dá para garantir a sua escalação, mas dá para garantir que o seu joelho está bom. Quanto a jogar, isto é uma opção do treinador e nunca podemos esquecer que pode aparecer uma coisa ou outra que atrapalhe. Mas repito que só dá para ficar contente com o que se passou até hoje?, revelou o médico José Sanchez. A ausência de Grafite vem desde o dia 1º de junho, quando o São Paulo derrotou o Tigres por 4 a 0, pela Libertadores. Ele fez operação dos ligamentos cruzados do joelho direito, em 10 de junho, e desde então dedicou-se a um duro trabalho de fisioterapia, que pôde antecipar a sua volta em pelo menos um mês. ?Estou muito confiante. Por enquanto, estou trabalhando sozinho e vou ganhando confiança a cada dia. Não vejo a hora de trabalhar com bola com o restante dos jogadores. Isso vai adiantar ainda mais a minha recuperação?, afirmou o atacante.