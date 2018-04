Grafite marca dois, mas não impede derrota do Wolfsburg

O Karlsruhe vem fazendo uma ótima campanha neste início de temporada. Neste domingo, pelo Campeonato Alemão, a equipe bateu o vice-lanterna Duisburg por 1 a 0, em casa, e saltou para a quarta colocação na competição, com 23 pontos, atrás apenas do líder Bayern de Munique (28 pontos), do Hamburgo (26) e do Werder Bremen (24) dos brasileiros Diego e Naldo. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos O único gol da partida foi marcado por Mario Eggimann, aos 29 minutos de jogo. No final da partida, aos 42 minutos, Edmond Kapllani teve a chance de ampliar o marcador, mas errou a cobrança de pênalti. Em outro jogo da rodada, o atacante brasileiro Grafite bem que tentou ajudar sua equipe marcando dois gols. Mas no final, o Wolfsburg perdeu por 5 a 3 para o Bochum, no campo do inimigo. Na primeira etapa, o time da casa pressionou e abriu logo 4 a 0 no placar, gols de Stanislav Sestak (2), Danny Fuchs e Marcel Maltritz, de pênalti. Na segunda etapa, o Wolfsburg diminuiu com Marcel Schaefer aos 4 e Grafite aos 11. Mas o Bochum fez o quinto com Joel Epalle e jogou água fria na reação dos visitantes. Grafite, ex-São Paulo, fez mais um, mas o jogo acabou em 5 a 3. Com o resultado, o Bochum subiu para a 13ª posição, com 12 pontos. O Wolfsburg está no 9º lugar, com 16 pontos.