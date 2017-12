Grafite mostra que está recuperado Foi de cabeça, contra a Inter de Limeira, o primeiro gol de Grafite após cinco meses e meio afastado do futebol, desde a operação nos ligamentos cruzados do joelho direito, em 10 de junho. E, com a sua ajuda, o São Paulo venceu o jogo-treino por 3 a 0, nesta quinta-feira, no CT do clube. Grafite mostrou desenvoltura e disposição. Mesmo assim, saiu insatisfeito de campo. ?Faltou ritmo de jogo, por isso entrei errado em algumas jogadas. Falta um pouco de força física e daquelas jogadas pelas laterais, mas sei que dá para render muito mais, não quero perder mais tempo?, afirmou o atacante. Ele terá mais três testes para se firmar antes do Mundial da Fifa. No domingo, pelo Brasileirão, vai jogar contra o Fortaleza, apesar de começar a partida no banco. Na semana seguinte, participa do jogo-treino contra o Juventus e no domingo, dia 4, enfrenta o Atlético-PR na despedida do São Paulo, que no dia seguinte viaja para o Japão. ?Voltei a fazer um gol e isso foi muito emocionante, mas contra o Fortaleza vai ser melhor ainda. Não vejo a hora de entrar em um jogo para valer?, disse Grafite. Com Grafite garantido, Paulo Autuori começa a decidir nesta sexta-feira o futuro de Aloísio. Recém-contratado junto ao Atlético-PR, o atacante fez testes com bola na tarde desta quinta e o treinador recebeu também um relatório com a recuperação de sua lesão muscular. ?Eu estou muito tranqüilo?, revelou Aloísio, enquanto assistia ao jogo-treino desta quinta-feira. ?Tenho confiança de que vou ser inscrito no Mundial. Acho que tenho 80% de chances de chegar lá.? E se não der? ?Vai ser uma desilusão, mas a vida segue. Continuo no São Paulo e no ano que vem faço bons campeonatos por aqui?, afirmou Aloísio, que já chegou contundido ao clube.