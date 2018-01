Grafite: polícia prende dois suspeitos Dois suspeitos de participação no seqüestro da mãe do jogador Grafite, do São Paulo, foram detidos no começo da noite desta quinta-feira por policiais militares na zona rural do município de Artur Nogueira, na região de Campinas. De acordo com informações da rádio CBN, dois policias militares entraram na mata fechada com a ajuda de um guia e encontraram os dois suspeitos suspeitos escondidos num buraco. De acordo com soldado Joel Antônio da Silva, os dois homens estavam desarmados e não resistiram à prisão. Silva informou ainda que os suspeitos confirmaram que estavam na casa onde a mãe de Grafite, Ilma Libânio, havia sido encontrada, mas que não participavam do seqüestro. Ilma Libânio foi seqüestrada na tarde de terça-feira em Campo Limpo Paulista, na região de Jundiaí, onde vive com a família. Ela foi encontrada por acaso pela PM de Artur Nogueira, que perseguia um acusado de estupro. Neste momento, Ilma se encontra no Pronto-socorro da cidade onde está em observação.