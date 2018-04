Grafite promete virar goleador A partir do jogo desta quarta-feira, contra o São Caetano, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana, a torcida do São Paulo vai conhecer um novo Grafite. Contrariando as próprias características, o jogador decidiu assumir o posto de artilheiro da equipe. Depois de ouvir tanta gente dizer que ele deveria ocupar o espaço deixado por Luís Fabiano, o atacante decidiu encarar. ?Vou tentar suprir o Luís Fabiano lá na frente, tenho de assumir a posição de artilheiro?, revelou Grafite, numa decisão inédita, já que ele sempre relutou em jogar como referência na área. A decisão foi pessoal, mas tem o respaldo do chefe. Grafite disse que Leão sempre pede dois jogadores na área quando a bola vem da linha de fundo. Normalmente, Grafite é um dos jogadores que levam essa bola até a linha de fundo. A partir de agora, procurará combinar as duas funções. E, sempre que puder, vai marcar presença na área, como se fosse Luís Fabiano, um atacante de área. ?Tenho que me adaptar à nova função para melhorar a nossa performance (do ataque). Além disso, se tivesse feito o gol ontem (domingo), contra o Corinthians, acho até que todas as críticas, a mim e ao time, seriam amenizadas. Acho que valerá a pena mudar?, explicou. Há muito tempo Grafite vem amadurecendo a idéia de se transformar num artilheiro. Quando Luís Fabiano se transferiu para o Porto, várias pessoas o questionaram na rua. ?Será que sem o Luís Fabiano você vai se firmar como artilheiro? Já que o professor Leão está precisando de alguém na área, decidi encarar?, contou. Grafite se sente mais maduro para enfrentar o desafio. Agora, está mais confiante, ao contrário do que acontecia no primeiro semestre. ?Antigamente, sentia muito a pressão. Se passava o primeiro tempo sem marcar, logo pensava: tenho que marcar de qualquer jeito no segundo. Em parte, também porque queria ser ídolo da torcida. Agora, amadureci. Vejo as coisas de modo diferente.?