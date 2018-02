Grafite quer homenagear Luís Fabiano Grafite já arrumou motivação para o jogo contra o Palmeiras. Algo para fazer o time esquecer da eliminação na Taça Libertadores e da derrota para o Paysandu. ?A gente tem de fazer o Vágner Love se despedir do Brasil com a cabeça quente. Não vai ser o último jogo dele? Pois é, vamos ganhar para ele sair triste do Brasil.? Uma vitória também serviria de homenagem a Luís Fabiano. ?Ele vai para a Copa América. Vamos fazer com que a saída dele seja bem mais agradável do que a do Vágner Love.? Para Grafite, o atacante do Palmeiras é um dos melhores do Brasil, e precisa ser muito bem marcado domingo. ?Ele tem grande técnica e está em grande momento. Nós, do São Paulo, temos de fazer uma grande marcação e lutar também para que não receba muitas bolas. Assim, vai ser possível vencer.? O atacante diz que não está com medo de ser vaiado, por não fazer gols há um mês. ?Quando eu era torcedor, cansei de vaiar jogador em um dia e aplaudir no outro. Agora, que mudei de lado, continuo achando isso muito normal.? O volante Alexandre deixou o treino irritado. Disse que a diretoria lhe ofereceu novo contrato em que receberia metade do que ganha agora. ?Se for assim, não aceito. Não dá para continuar desse jeito.? Seu contrato termina no final de julho.