Grafite reencontra torcida com gol no Arruda, mas Santa Cruz leva virada do CRB

O CRB conquistou uma virada heroica nesta tarde de sábado, jogando no estádio do Arruda, em Recife (PE), pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Chico e Tony, o time de Dado Cavalcanti venceu o Santa Cruz por 2 a 1, de virada, e voltou a sonhar com o G4 zona de acesso. Por outro lado, a derrota manteve o time da casa na zona de rebaixamento e, mesmo com o primeiro gol de Grafite, que voltou a atuar diante da torcida pernambucana, não afastou a crise no grupo de Givanildo Oliveira.

Isso porque o Santa Cruz conheceu sua sexta derrota consecutiva, que lhe mantém com apenas 23 pontos e há quase um mês sem somar nenhum ponto. Do outro lado, o CRB ganhou quatro posições, voltou a sonhar com o G4 e termina com 32 pontos - o Ceará, atual quarto colocado, tem 37.

Como é de costume, o calor não deu uma trégua na capital pernambucana. Mas pelo menos a chuva, que se manteve durante todo o jogo, amenizou o sofrimento dos jogadores. Com o gramado molhado e a bola correndo mais rápida, o Santa Cruz fechou todos os espaços na marcação e determinou a estratégia de atuar no contra-ataque. Já o CRB buscava as laterais do campo, sempre em velocidade.

Referência no ataque, Grafite era cada vez mais acionado pelo Santo Cruz, principalmente fazendo o pivô pra quem vinha de trás. Aos 32 minutos, Nininho insistiu numa descida pela direita, ganhou da marcação e ficou livre no bico da grande área. Inteligente, ele levantou a cabeça e cruzou na medida para Grafite, que testou bonito no cantinho de Edson Köln. O atacante estava um pouco à frente do zagueiro, mas a arbitragem não marcou impedimento e validou o gol.

Foi o primeiro dele desde o seu retorno ao Santa Cruz. E o gol saiu justamente no Arruda, diante da sua torcida. Atrás no placar, o CRB subiu ainda mais a marcação para o campo do adversário e tentou pressionar nos minutos finais em busca do empate ainda no primeiro tempo. Aos 46 minutos, Chico cobrou uma falta perigosa em direção à primeira trave e Edson Ratinho podia marcar de cabeça, mas mandou pela linha de fundo.

No intervalo, o técnico Dado Cavalcanti mudou a história da partida. O meia Tony entrou no lugar do lateral Eduardo e deu mais mobilidade no ataque. Inclusive foi dele o gol de empate aos 14 minutos do segundo tempo. O camisa 20 recebeu pela ponta esquerda, cortou a marcação e soltou um lindo chute do meio da rua. Ela tocou na trave e balançou as redes, sem a menor chance para o goleiro Júlio César.

Com 44 minutos, quando o jogo já estava em sua reta final, o CRB conseguiu uma virada surpreendente. Neto Baiano recebeu na grande área, conseguiu ganhar no corpo da marcação e cruzou no segundo pau para Marlon. Quase na linha de fundo, atacante estava sem ângulo para cabecear e por isso ajeitou para o meio. Na pequena área, sem nenhuma marcação, Chico subiu sozinho para testar e dar o resultado final.

O próximo compromisso do Santa Cruz é fora de casa diante do lanterna ABC, na Arena das Dunas, em Natal (RN), pela 23ª rodada da Série B no dia 9 de setembro. No mesmo dia, o CRB recebe o Oeste em Maceió (AL), no estádio Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ 1 X 2 CRB

SANTA CRUZ - Julio César; Nininho, Anderson Salles, Sandro e Yuri; Derley, João Ananias e João Paulo (Júlio Sheik); André Luis (Ricardo Bueno), Bruno Paulo (Léo Lima) e Grafite. Técnico: Givanildo Oliveira.

CRB - Edson Köln; Eduardo (Tony), Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Rodrigo Souza, Jorginho (Marlon), Edson Ratinho e Chico; Elvis (Yuri) e Neto Baiano. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Grafite, aos 33 minutos do primeiro tempo; Tony, aos 14, e Chico, aos 44 do segundo.

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

CARTÕES AMARELOS - Yuri, Grafite e Bruno Paulo (Santa Cruz); Eduardo, Adalberto, Flávio Boaventura, Jorginho, Chico e Neto Baiano (CRB).

RENDA - R$ 59.690,00.

PÚBLICO - 8.110 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, em Recife (PE).