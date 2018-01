Grafite será operado do joelho na terça O atacante Grafite, do São Paulo, ficará de fora dos gramados por pelo menos dois meses. O jogador será submetido a uma cirurgia no joelho direito, terça-feira, no começo da tarde, no Hospital do Coração (HCor), na Vila Mariana. ?Ele teve uma desinserção (arrancamento) muscular no joelho direito e será necessária uma operação?, explicou o médico Renê Abdalla, que será reponsável pela intervenção. A cirurgia foi marcada para terça-feira no começo da tarde, porque o médico está esperando os resultados de novos exames. ?Apesar de o Grafite ter feito os exames de sangue pré-operatórios, uma ultrassonografia e uma ressonância magnética, pedi ainda uma outra (ressonância) para examinar melhor a extensão da lesão?. Ele não quis estimar quanto tempo o jogador ficará inativo, mas deixou claro que não voltará a jogar antes de dois meses. Segundo Abdalla, a contusão ocorreu no segundo jogo das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, contra o Palmeiras, e se agravou na partida da última quarta-feira, na goleada sobre o Tigres, do México, por 4 a 0, no Morumbi, quando o jogador saiu de campo chorando. Por conta da contusão, Grafite acabou cortado dos dois jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Paraguai e Argentina. ?Ele teve um trauma no jogo contra o Palmeiras, que deve ter lesionado uma parte, e outro (trauma) no mesmo lugar, que ocasionou no arrancamento da musculatura?, explicou o médico. Abdalla revelou que Grafite ficou triste com a notícia da operação, mas foi convencido que esta é a medida mais adequada para este caso. ?Ele está tranquilo e teve que aceitar, afinal para corrigir esse tipo de lesão não tem outro jeito?, argumentou o especialista. O atacante e o superintendente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, estiveram no Centro de Ortopedia e Reabilitação no Esporte (Core), do Hospital do Coração, na Vila Mariana, na sexta-feira das 12 às 14 horas, onde se decidiu pela operação.