Grafite vai bem nos primeiros treinos A recuperação de Grafite tem deixado animados os membros da comissão técnica do São Paulo. ?Eu já esperava por isso, pela força de vontade dele e por conta do trabalho dos fisioterapeutas, por isso não falo em surpresa. Mas os treinos têm sido muito bons?, revelou o preparador físico Carlinhos Neves. Grafite sofreu cirurgia no joelho direito em junho e, desde então, luta para se recuperar a tempo de disputar o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. Ele se juntou aos treinos com os demais companheiros na última segunda-feira e tem um mês para provar que poderá defender o São Paulo no torneio. ?O Grafite está bem fisicamente e os seus resultados nos testes físicos têm acompanhado a média dos outros jogadores do elenco. Alguns resultados são compatíveis com o que tinha antes da operação. Acho que será difícil ele estar 100%, mas tenho certeza de que pode ser uma boa arma para o São Paulo no Mundial. Os outros jogadores também voltaram muito revigorados?, explicou Carlinhos Neves. Já o atacante Aloísio, que veio do Atlético-PR, deve começar a treinar na quarta-feira. ?Ele teve um problema no músculo da coxa direita e agora está na fase final da cicatrização?, contou o médico José Sanchez.