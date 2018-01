Grama congelada adia jogo da Uefa As baixas temperaturas que marcam o inverno no Leste Europeu e a incessante nevasca que cai sobre a Cracóvia adiaram a partida entre o Wisla-Cracovia e a Lazio, prevista para esta quinta-feira, pelas oitavas-de-final da Copa da Uefa. A grama do estádio do clube polonês chegou a congelar, com o termômetro marcando cerca de 10 graus negativos. Segundo a União Européia de Futebol, a partida deve acontecer no dia 4 ou 5 de março. No jogo de ida, as equipe empataram por 3 a 3 e quem se classificar para a próxima fase vai enfrentar o ganhador do jogo Besiktas de Istambul e Slavia Praga, nos dias 13 e 20 de março. Nesta quarta-feira completam a rodada os seguintes confrontos: Sttugart x Celtic, AEK x Málaga, Liverpool x Auxerre, Anderlecht x Panathinaikos, Boavista x Hertha Berlim e Denizlispor x Porto.