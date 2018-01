Gramado alagado do Morumbi irrita Luxemburgo O técnico Vanderlei Luxemburgo, no intervalo do jogo contra o Bragantino, neste domingo, não perdeu a oportunidade de cutucar o São Paulo, dono do Morumbi, e a Federação Paulista, que determinou que as semifinais acontecessem em São Paulo - com o primeiro jogo no Pacaembu. "Nunca tinha visto tanta água no gramado do Morumbi como vi no primeiro tempo. No jogo de ontem [sábado, entre São Paulo e São Caetano], choveu o mesmo tanto e não formou nem poça. Eles devem ter fechado a drenagem do gramado só para nos prejudicar. Não tem como ter essa desculpa de que acumulou água, por que o chão já bebeu toda ela. Não entendo como eles querem ter jogos de Copa do Mundo num campo como este", disparou o treinador, dando um sorriso irônico. À rádio Jovem Pan, o gerente administrativo do estádio, José Gonçalves, desmentiu que o sistema de drenagem estivesse desligado. "Ontem [sábado] a chuva caiu duas horas antes do jogo e hoje [domingo] o Santos entrou cinco minutos depois de começar a chover. Temos como provar que a drenagem estava funcionando. Até porque o São Paulo não teria motivos para prejudicar ninguém."