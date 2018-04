Gramado começa a ser plantado na Arena Fonte Nova

SALVADOR - Um dos 12 estádios que vão receber a Copa do Mundo de 2014, a Arena Fonte Nova já está na fase final das obras. Agora, começou a ser realizado o plantio do gramado. De acordo com as informações divulgadas nesta quarta-feira, a grama está sendo plantada em mudas e o solo ganhou um reforço em fibra sintética misturado no substrato. A espécie escolhida foi a Bermuda Celebration, indicada para climas tropicais.

O campo da Arena Fonte Nova terá dimensões de 105 metros por 68 metros, sendo que a distância para as arquibancadas será de 10 metros nas laterais e 12,30 metros nas linhas de fundo - assim, a área com grama será de nove mil metros quadrados. E, segundo os responsáveis pela construção do estádio em Salvador, o gramado terá um sistema de drenagem à vácuo, que é apontado como mais eficiente para chuvas fortes.

Segundo o último balanço, a Arena Fonte Nova já ultrapassou a marca de 90% das obras concluídas. A previsão é de que o estádio seja entregue no dia 28 de fevereiro, com inauguração programada para 29 de março, justamente a data de fundação de Salvador. Antes de receber seis partidas da Copa do Mundo de 2014, o local também será palco de três jogos da Copa das Confederações, torneio que acontecerá de 15 a 30 de junho.