Gramado da final da Copa será vendido aos torcedores O gramado do Estádio Olímpico de Berlim, local onde acontecerá a final da Copa do Mundo entre Itália e França, será vendido em pequenos pedaços aos torcedores, informou neste domingo o diário alemão Der Tagespiegel. A previsão dos organizadores é de que a grama seja retirada na próxima terça-feira. No geral, o Estádio de Berlim foi destinado a abrigar seis partidas neste Mundial - quatro pela primeira fase, uma pelas quartas-de-final e a grande final. Um dos pedidos da Fifa para que o campo ficasse em perfeitas condições era de que a grama tivesse uma altura exata de 2,8 centímetros. O Estádio, que já foi palco da propaganda nazista, foi uma das sedes da Copa de 1974 e da Eurocopa de 1988. Atualmente, ele recebe os jogos do Hertha Berlim, clube da primeira divisão do futebol alemão.