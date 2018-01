Gramado do Brinco preocupa o Flamengo A maior preocupação do Flamengo na partida desta quarta-feira contra o Guarani, às 21h40, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro, não é o adversário e, sim, o gramado do estádio. O técnico Oswaldo de Oliveira reconhece que o time terá que ter muita atenção com Wagner, Alex e Edmilson, mas as condições do campo podem ?prejudicar a qualidade do jogo". ?O gramado é duro e desnivelado. Desde 1997, quando conheci o piso, nunca ouvi um elogio sobre ele", afirmou Oswaldo. O atacante Edílson, que já atuou no Guarani, fez coro com o treinador e revelou um segredo da época em que Beto Zini era presidente do clube paulista. ?Ele mandava plantar três tipos de grama diferentes para dificultar a vida dos adversários. Cada pedaço do campo tinha uma altura", disse o jogador. ?Era um inferno para quem desconhecia o fato." Com relação ao time, Oswaldo continua sem poder contar com Jean, machucado. Zé Carlos segue titular. Na zaga, Fernando volta após cumprir suspensão contra o Goiás. Ele formará dupla com Fabiano Eller, que tem agradado ao treinador. André Bahia vai ficar como opção no banco de reservas. Outro que pode entrar é o meia Ígor, já que Fábio Baiano tem sido vaiado pela torcida e seu rendimento caiu muito. ?Tenho uma dúvida no meio-de-campo e ainda quero amadurecer uma idéia que tive. Não é mistério", disse Oswaldo. Para alegria do treinador, Felipe parece estar recuperado das dores musculares que o afastaram do time. O jogador teve boa atuação contra o Goiás e é a esperança de bons lances para o Flamengo derrotar o Guarani.