Gramado do Engenhão passará por reforma para 2010 Aproveitando-se do período sem jogos até o início do Campeonato Carioca, a diretoria do Botafogo resolveu trocar a grama do Engenhão para o próximo ano. O novo gramado, semelhante ao do Maracanã após sua última reforma, começa a ser plantado na próxima semana.