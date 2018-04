Gramado do Estádio de Brasília começa a ser plantado

BRASÍLIA - Começou na noite do último sábado a instalação do gramado do Estádio Nacional de Brasília, um dos dois estádios que ainda precisam ser finalizados para a Copa das Confederações deste ano. Os primeiros rolos de grama chegaram durante o dia e começaram a ser plantados, depois que drenagem já estava pronta, o solo compactado e a irrigação finalizada.

Segundo a diretora de Obras Especiais da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil), Maruska Lima, após a conclusão da instalação começa a fase de manutenção. "É uma fase de cultivo, semeio e corte para que, no jogo do dia 18 de maio, esteja perfeita e em condições de utilização", comentou, citando a data prevista para reabertura do estádio.

Além da arena de Brasília, ainda precisa ser finalizada a Arena Pernambuco, em Recife. Das seis sedes que serão utilizadas na competição, quatro já foram entregues: o Castelão, em Fortaleza, o Mineirão, em Belo Horizonte, a Fonte Nova, em Salvador, e o Maracanã, no Rio, reinaugurado no último sábado.