Gramado do estádio de Munique será reformado para a Copa Após ser reformado em novembro de 2005, o gramado do estádio Allianz Arena de Munique, que abrigará a partida de abertura da Copa do Mundo entre Alemanha e Costa Rica, será reformado outra vez, informou nesta segunda-feira a diretoria do Bayern de Munique, em comunicado no site do clube. Depois da partida do último dia 21 pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões, entre Bayern e Milan, o gramado do estádio ficou em péssimo estado e os diretores da equipe decidiram pela reforma - que só deve ficar pronta no dia 19 de março, quando Bayern e Schalke 04 jogarão pelo Campeonato Alemão. No dia 18 de junho, o Brasil fará no estádio de Munique seu segundo jogo pela Copa do Mundo, contra a Austrália. Completam o grupo brasileiro no Mundial as seleções do Japão e da Croácia.