Gramado do estádio Luzhniki não preocupa para decisão da Liga O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, afirmou nesta terça-feira que está confiante com a situação do gramado do estádio Luzhniki, onde sua equipe enfrenta o Chelsea na final da Liga dos Campeões na quarta-feira. O especialista em gramados inglês Matt Frost, que supervisiona a situação do campo do estádio russo para a decisão desta semana, disse na segunda-feira que estava desapontado com a situação da grama. "Ainda não vi o campo, mas não temos preocupações com o gramado", disse Ferguson em entrevista coletiva antes do treino de sua equipe no estádio, na véspera da final. "Acho que a Uefa fez o seu melhor e vai garantir um bom campo. Estou contente que eles decidiram replantá-lo. Vocês tem que relembrar que o Old Trafford em dezembro e janeiro não é dos melhores." O capitão do Chelsea, John Terry, também disse que os jogadores não deixarão dúvidas sobre a situação do gramado preocupá-los. "Tenho ouvido que não está bem fixado, mas será o mesmo gramado para os dois times", disse Terry durante a entrevista do Chelsea pré-treinamento. O presidente da Uefa, Michel Platini, também disse nesta terça-feira que está confiante com o estado do campo. "Acho que devemos esperar até os jogadores treinarem e os técnicos olharem o campo", disse Platini em entrevista coletiva. "São eles que vão decidir a situação do campo. Mas até agora não ouvimos nenhum problema." O novo gramado foi plantado por 160.000 libras (312.600 dólares) com grama importada da Eslováquia, após o gramado original ter sido reprovado para a final. (Reportagem adicional de Mike Collett)