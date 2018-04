Gramado preocupa Renan para jogo do Atlético-MG O Atlético Mineiro não esconde que está preocupado com as condições do gramado do Estádio dos Aflitos para o jogo de sábado, contra o Náutico, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o volante Renan, as condições do campo podem influenciar na partida.