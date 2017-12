Gramado ruim preocupa o Brasiliense O técnico Edinho está com o time do Brasiliense armado e definido para o jogo de sábado contra o Fortaleza. Mas, o estado irregular do gramado do estádio em Sobral, local do jogo, está tirando o sossego do treinador: "O campo é duro e isso atrapalha muito o nosso time que joga com toque de bola e em velocidade", disse hoje o treinador, de 49 anos de idade, e que tem a pretensão de lutar pelo seu primeiro título nacional. "O time está entrosado mas vamos viver uma situação diferente onde será preciso os jogadores se superarem para alcançar uma vitória que será definida nos detalhes técnicos", disse ele. Para o jogo em Sobral, a 215 quilômetros em Fortaleza, Edinho manterá a mesma escalação da vitória sobre o Bahia (2 a 1) na estréia no qudrangular final da Série B. O time que viaja amanhã à tarde para Fortaleza, e depois para a cidade de Sobral, no interior do Ceará, será formado com: França, Rogério Souza, Gerson, Jairo e Possato; Deda, Fabricio, Tiano e Iranildo; Igor e Sérgio Alves.