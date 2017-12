Gramados da Copa serão regados uma hora antes dos jogos O vice-presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha, Wolfgang Niersbach, revelou nesta quinta-feira que a Fifa decidiu aceitar o pedido de algumas seleções para que o gramado dos estádios fossem regados até uma hora antes das partidas. Segundo Niersbach, especialistas chegaram à conclusão de que era necessário regar os campos cinco horas antes dos jogos para impedir que a grama ficasse seca. No entanto, com o forte calor dos último dias, a grama acabou secando e deixou o campo duro. Isso poderia aumentar o risco de lesões dos atletas. "Recebemos muitas queixas por causa disso. Entretanto, se as duas seleções estiverem de acordo poderemos molhar o gramado com uma hora de antecedência. Não existe problema em flexibilizar essa norma", explicou Niersbach.