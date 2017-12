Grampo telefônico conturba São Paulo O artifício, ilegal, dos grampos telefônicos invadiu o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Por algum tempo, as conversas do presidente do São Paulo, Paulo Amaral, vazaram por uma "fechadura da porta" da sala presidencial. Desconfiada de algo errado, a diretoria contratou uma empresa, a S.B. Assessoria em Teleinformática, para fazer um rastreamento no estádio. O resultado assustou os são-paulinos. Seis linhas, todas ligadas à presidência, estavam grampeadas. O laudo, a que a Agência Estado teve acesso, foi assinado pelo engenheiro de telecomunicações João Carlos dos Santos Bento, em junho deste ano. Leia mais no O Estado de S. Paulo