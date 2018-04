Granada goleia e deixa Valladolid na zona de degola

GRANADA - Depois de três derrotas seguidas, o Granada encerrou uma período de quase um mês sem vitórias ao golear o Valladolid por 4 a 0, em casa, nesta sexta-feira, na partida que abriu a 19.ª rodada do Campeonato Espanhol, exatamente a última do primeiro turno da competição. O jogo aconteceu no Estádio Nuevo Los Cármenes.

Ali o Granada abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com o colombiano Jeison Murillo. Ainda antes do intervalo, Recio fez o segundo. Aos 10 da etapa final, ele fez também o terceiro. O placar foi fechado a 12 minutos do fim, pelo marroquino El-Arabi.

Com este resultado, a equipe da região metropolitana de Madri foi a 23 pontos, pulando para o nono lugar, mais ainda distante do Villarreal, que tem 31, e é o primeiro clube dentro da zona de classificação para competições europeias. Em contrapartida, o Villarreal segue com 16 pontos e, pelo saldo de gols, entrou na zona de rebaixamento, em 18.º, ultrapassado pelo Celta.