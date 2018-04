Granada leva gols 'relâmpago', mas vira e deixa zona de rebaixamento no Espanhol Após levar dois gols logo no início da partida, neste sábado, o Granada conseguiu se recuperar, venceu o Las Palmas por 3 a 2 e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol a duas rodadas do final da temporada.